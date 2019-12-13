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Giriş Tarihi : 13-12-2019 13:30

Feci kazada tır hurdaya döndü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü takla attı.

Feci kazada tır hurdaya döndü

Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Gözebaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. D. idaresindeki 06 JOY 69 plakalı yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı. 

Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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