Feci kazada ölü sayısı yükseldi

Kaza, 2 gün önce Elazığ - Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana gelmişti.

Elazığ’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Kayadurmuş idaresindeki 44 BM 728 plakalı otomobil, sağanak yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 01 ABE 039 plakalı tır ile çarpıştı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslara kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sezen Koruk (32) dün hayatını kaybederken, hastanede tedavi altında olan Yunus Kayadurmuş da (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.