Feci kazada! Çok sayıda kişi yaralandı

Araç içinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu Emtağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüleri öğrenilemeyen 23 KD 538 ile 33 VEF 28 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandıl. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.