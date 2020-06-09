Güncel
Giriş Tarihi : 09-06-2020 14:00   Güncelleme : 09-06-2020 14:00

Feci kazada! Çok sayıda kişi yaralandı

Araç içinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Feci kazada! Çok sayıda kişi yaralandı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.  Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu Emtağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüleri öğrenilemeyen 23 KD 538 ile 33 VEF 28 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandıl. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.  Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarla  Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER: bingöl yolu kaza elazığ bingöl yolu kaza haber elazığ