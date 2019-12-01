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Giriş Tarihi : 01-12-2019 22:59

Feci kazada astsubay hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan astsubay kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Feci kazada astsubay hayatını kaybetti

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Astsubay Çavuş Hasan Bal hayatını kaybetti.  Kaza, Karakoçan ilçesi Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bal (25), idaresindeki 01 ADD 182 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Bal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Astsubay çavuş olduğu öğrenilen Bal'ın ilçedeki Başyurt Jandarma Karakolunda görev yaptığı bildirildi.

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