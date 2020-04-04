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Diyarbakır
Giriş Tarihi : 04-04-2020 20:44

Feci kazada araç alev alev yandı

Karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı.  

Feci kazada araç alev alev yandı

Diyarbakır’da karşı şeride uçan otomobil 3 araca çarptı. Otomobilin alevlere teslim olduğu kazada 4 kişi yaralandı.  Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 DR 639 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçarak ilk önce 06 EB 3620 plakalı araca, daha sonra 06 BIC 776 plakalı araca ve son olarak bir traktöre çarparak durabildi. Kaza anında can pazarı yaşanırken 06 EB 3620 plakalı otomobil alevlere teslim oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Cayır cayır yanan otomobili ise itfaiye ekipleri patlamadan söndürürken öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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