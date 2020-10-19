Feci kazada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti  

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Elazığ-Tunceli Pertek karayolunun 6’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 81 AZ 528 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 23 BH 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2’si ağır 4 yaralı araçlarda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kesici ve ayırıcı aletlerle müdahale edilen araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayşe T. ve Fethi A., bugün Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.