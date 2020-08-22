Faturaları 3 ay ertelemek çözüm değil

Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan karara göre deprem nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ilişkin tahsilâtlar 3 ay süreyle ertelendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, açıklamalarda bulundu. Erol yaptığı açıklamada, “Elazığ’da depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete ‘de bugün yayımlandı. Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle erteleneceği açıklandı. Karar maalesef ki sadece deprem nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor. “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamında olan kentimizde, 6.8 büyüklüğünde yaşanan ve kentte tüm yaşamı olumsuz yönde etkileyen deprem sonrası şehrin tamamının yaralarının sarılabilmesi için kapsamın genişletilmesi gerekmektedir. Depremden büyük yara almış Elazığ’ın tamamını kapsamayan bu karar, halkın beklentisini karşılar nitelikte değildir. Yaşanan acı olayda mağduriyetin kategorize edilmeden, orta hasarlı veya ağır hasarlı denilmeden Elazığ’ın tümünü kapsayacak şekilde giderilmesi yönünde adımlar atılmalıdır” dedi.

Erol açıklamasının devamında, “Cumhurbaşkanı tarafından 1 yıla kadar alınan erteleme yetkisinin tek seferde 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde ilan edilmemiş, sadece 3 ayı kapsayacak şekilde açıklanmış olması deprem felaketini yaşamış vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi mümkün değildir. Ayrıca şuna da değinmek isterim , elektrik işletmesi kimindi? Devletindi, Türkiye'deki en büyük barajlardan biri Keban Barajı'dır, elektrik üretimi yapar. Keban Barajı nerededir? Elâzığ'dadır. Peki, şimdi bu halkın millî serveti olan işletmeyi özelleştireceksiniz, bir deprem olmuş, vatandaşın mağduriyeti var, elektrik parasının faizini şirkete ödemeyi garanti hâline getireceksiniz. Erteledin de sonra vatandaş bunu nasıl ödeyecek? Sen faizini istediğin kadar öde, vatandaş borcunu nasıl ödeyecek? Elazığ’ın sorunlu bir kent ve Elazığ’ın sahipsiz bir kent olduğunu ifade etmeye devam ederek yaşanan bu haksızlıkların sürekli gündeme getirmek fakir fukaranın vicdanı ve sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.