Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 23 AP 366 plakalı mazot dolu yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yara almayan sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de olası bir duruma karşı önlem aldı. Tanker, vinç yardımı ile kontrollü bir şekilde kaldırıldı.
Güncel
Giriş Tarihi : 13-07-2020 00:24 Güncelleme : 13-07-2020 00:24
Facianın eşiğinden dönüldü
Yakıt tankeri devrildi, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.