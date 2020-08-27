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  • Fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı   
Asayiş
Giriş Tarihi : 27-08-2020 14:18   Güncelleme : 27-08-2020 14:18

Fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı   

Elazığ'da kullanılmayan bir fabrikadan çeşitli eşyalar çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı   

Olay, 6 gün önce OSB'de kullanılmayan eski bir sünger fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın kapısını kıran şüpheliler içeriden elektrik ile telefon tesisatı kabloları, çamaşır ve bulaşık makinelerini çaldı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma suç araştırma timi, şüpheliler M.F.G ve M.Y'yi tespit etti. İki şüphelide düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmada nitelikli hırsızlık suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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