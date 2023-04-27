‘Eximbank’ın Elazığ’a şube açması sağlanacak’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi ve 28. Dönem Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köyleri gezerek vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Milletvekili Erol, aynı zamanda iktidara geldikleri takdirde hayata geçirilecekleri projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Seçim bildirgesinde kentteki ekonomi, ihracat ve sağlık alanlarında izleyecekleri yol hakkında bilgi veren Milletvekili Gürsel Erol, tüm ekonomik göstergeleri bozulan Elazığ’ın yeniden ticari hayatını canlandırmak hem de kaynakların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla AFETE MARUZ İL kapsamında en az 5 yıl süreyle sektör ve yatırım tutarı kısıtı olmaksızın, mevcut işletmeleri de kapsayacak şekilde özel bir teşvik düzenlemesi yapılacağını bildirdi.

TİM’in üç yıl önce açıkladığı verilere göre 81 il içerisinde ihracatta 50. sırada yer alan Elazığ’ın ihracatta üst sıralara yükselmesi için teşvik programlarını destekleyeceklerini belirten Milletvekili Gürsel Erol, “Elazığ’ın da aralarında bulunduğu cazibe merkezleri programı kapsamında OSB veya endüstri bölgelerindeki yatırımlara, 6. bölge teşviklerinin kapsamı genişletilerek ilimizde ve tüm ilçelerde süresiz devam etmesi ve desteklerin, “ sektör, istihdam, yatırım limiti kısıtlarının” kaldırılarak verilmesi sağlanacak. Deprem nedeniyle yaklaşık 100 bin yurttaşımız yerinden olmuş, 4 bin 500 iş yerimiz kapanmıştır. Tüm ekonomik göstergeleri bozulan Elazığ’ın yeniden ticari hayatını canlandırmak hem de kaynakların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla AFETE MARUZ İL kapsamında en az 5 yıl süreyle sektör ve yatırım tutarı kısıtı olmaksızın, mevcut işletmeleri de kapsayacak şekilde özel bir teşvik düzenlemesi yapılacaktır. Gezin ve Kuyulu çilekleri ile Harput kirazının coğrafi tescil işlemleri yapılacak. Bu ürünlerin paketleme ve saklama işlemleri için meyve işleme tesisi kurulacak. Nihai ürünler, markalaşma ve ambalajlama işlemleri sonrasında ihraç edilebilir hale getirilecek. Böylelikle hem yörede tarımsal üretimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği gerçekleşecek hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2021 rakamlarına göre 81 il içerisinde ihracatta Elazığ 50. sırada yer almaktadır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte ihracat öncelikli alanlar belirlenecek ve bu alanlardaki ihracat yatırımları desteklenecek. İhracatlarımızın finansal işlemlerinde yoğunlukla kullandıkları Eximbank’ın Elazığ’a şube açması sağlanacak” dedi.

Sağlık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Milletvekili Erol, “ Şehir Hastanesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne devredilerek, üniversite hastanesi statüsüne dönüştürülecek. Fırat Üniversitesi’ne bağlı mevcut Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na devredilerek, Devlet Hastanesi statüsüne kavuşturulacak. Eski SGK Hastanesi’nin yerine tam teşekküllü yeni bir hastane yapılarak hizmete sunulacak” şeklinde konuştu.