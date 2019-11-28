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Politika
Giriş Tarihi : 28-11-2019 12:59

‘Evren ilçesinin isminin değişmesi için teklif verdik’ 

CHP Elazığ Milletvekili Erol, Ankara’nın Evren ilçesinin isminin değişmesi için İçişleri Komisyona kanun değişikliğiyle ilgili bir teklif verdiklerini, bakanlıkların yetkililerinin de talebin değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.  

‘Evren ilçesinin isminin değişmesi için teklif verdik’ 

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önceki gün mecliste söz hakkı alarak TBMM'ye Kenan Evren adının kamusal mekanlarda var olup olmadığının araştırılması amacıyla verdikleri önerge konusunu gündeme getirmiş bütün siyasi partilerden olumlu tepkiler almıştı. Bunun üzerine mecliste yine söz alan Milletvekili Erol,  Ankara’nın Evren ilçesinin isminin değişmesi için İçişleri Komisyonuna kanun değişikliğiyle ilgili bir teklif yaptıklarını, yetkililerinin de talebin değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.

Bir önceki meclis konuşmasında  Kenan Evren ve darbeci generallerin adlarının kamu kuruluşlarından, caddelerden, sokaklardan, okullardan, kışlalardan silinmesiyle ilgili bir araştırma önergesi verdiğini anımsatan Milletvekili Erol, “Araştırma önergesiyle ilgili, meclisimizdeki bütün siyasi partilerin bu konuda ortak bir düşünceyi paylaşmış, buluşmuş olmasından duyduğum memnuniyeti ifade ederek bütün gruplara teşekkür ederim. Burada İçişleri Bakanlığımızın değerli bürokratları, bakan yardımcıları, İçişleri Komisyonumuzun hazır bulunduğu bir ortamda da bunu seslendirmek isterim” diye konuştu.

Evren ilçesinin isminin değişmesi için ilgili  makamlara teklifte bulunduklarını belirten Erol, “Ankara, Türkiye'nin başkenti, başkentin ilçelerinden birisi Evren. Yani 1982 yılında Kenan Evren'in döneminde atamayla göreve gelen belediye başkanının değiştirdiği bir ilçe ismi. İlçe isminin değişmesi için İçişleri Komisyonundan kanun değişikliğiyle ilgili bir teklif gelmesi lazım. Bu teklifi de Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl verdi. Bunun değerlendirilerek Ankara'da, başkentte Kenan Evren'in önce ilçedeki adından çıkarılmasıyla ilgili talebin değerlendirilmesini komisyondan ve bakanlık yetkililerinden rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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