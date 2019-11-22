18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:08
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 22-11-2019 13:16

‘Evleri yeniden inşa etme noktasında çalışma başladı’

Arıcak ilçesi Karakaş köyünde çıkan yangında geçtiğimiz günlerde 6 ev yanmıştı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberinde heyet köye giderek olay yerinde incelemede bulundu.   

‘Evleri yeniden inşa etme noktasında çalışma başladı’

En büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım,  “ Karakaş köyümüzde çıkan yangında 6 ev hasar görmüş durumda. Tabi devletimiz tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla yangın haberini aldığı ilk andan itibaren köylülerimizin yanında yer almıştır. Evlerin bulunduğu bölgenin coğrafi şartlarının zorluğuna bakılmaksızın bu yangına bölgeye sevk edilen 4 itfaiye ekibiyle müdahale edilmiştir. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. Bu en büyük tesellimizdir. Şu an itibariyle vatandaşlarımızın barınma ile ilgili bir sıkıntıları yok, geçici olarak köydeki akrabalarının yanlarına yerleşmiş durumdalar. Kaymakamlığımız, AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarımız yangından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında ilk andan itibaren çok yoğun ve hassas bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Burada önemli olan vatandaşlarımızın, yaklaşan kış şartlarını da düşündüğümüzde, evlerini yeniden inşa etmek noktasında Çevre Şehircilik müdürlüğümüz, AFAD ve İl Özel İdaremizle birlikte ortak çalışma yapmaya başladılar” dedi.

KÖYÜN TAŞINMASI GÜNDEME GELDİ, PROJE ÇALIŞMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ 

Köy sakinlerinin köyün bulunduğu yerdeki sarp kayaların oluşturduğu tehlikeyi dile getirdiğini anımsatan  Vali Kaldırım, “Köyün taşınması taleplerini kaymakamımızla ve ilgili kurumlarla değerlendirip gerekli çalışma ve projelendirmenin yapılması hususunda gerekli talimatları verdim. Çünkü köyün arkasındaki kayaların deprem veya heyelan gibi bir durumda köydeki evlere zarar verebileceğini bizler de tespit ettik. Daha önceden de köylülerimizin benzer talepleri olmuş. Hem yangında hasar gören evlerin yapılması hem de köyün yeni yerleşim yerleri olabilecek alanlarla ilgili vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız. Köy muhtarımız ve vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden fevkalade memnunlar, tekrar tekrar bunu dile getirmeleri bizleri mutlu etti. Taleplerini dinledik. Tarımsal sulamayla ilgili sulama göleti yapma noktasında da kendileriyle aynı fikirdeyiz. Bu bereketli topraklar, sulama göleti projesini hayata geçirdiğimiz zaman, daha da verimli hale gelecektir ve inanıyorum ki genç nüfus terk ettiği köylerine tarımsal üretim sayesinde tekrar geri dönecektir” diye konuştu.

İlçede de çeşitli inceleme ve temaslarda bulunan Vali Kaldırım'da Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İlçe Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı eşlik etti.

ETİKETLER: çetin oktay kaldırım elazığ valisi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA