Evleri su bastı  

Elazığ’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su bastı.

Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu şiddetli yağış Elazığ’da etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Yazıkonak beldesinde 6 evi su bastı. Evinin yarıya kadar su dolduğunu ifade eden Şahismail Çadırcı, “Dün gece komşumun zile basması nedeniyle yataktan indim, ayaklarımın ıslandığını hissettim. Işıkları açınca evin yarıya kadar su dolduğunu gördüm. Belediyemiz tüm ekipmanlarını seferber etti ve 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından tıkanıklık zorla açıldı. Buranın sorunu 2011 yılında başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nden taşan sular gelip yağmur sularıyla beraber kanalizasyonda ne varsa tıkıyor. Tıkadığı zaman açması bir gün sürüyor ve evlerin su basmasına neden oluyor. Bizim sürekli başımıza geliyor. Bu taşkında Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, AFAD, sosyal yardımlaşma ve defterdar yetkilileri gelip buralarda incelemelerde bulundular” dedi.