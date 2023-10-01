Evlenmek isteyen vatandaştan tebessüm ettiren açıklama: "Ölüm rahattır, yalnızlık çok zor"

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde seyyar satıcılık yapan Mustafa Türkmen, evlenmek istediğini ve yalnızlığın çok zor olduğunu söyledi. O anlar tebessüm ettirdi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde seyyar satıcılık yapan Mustafa Türkmen, evlenmek istediğini ve yalnızlığın çok zor olduğunu söyledi. O anlar tebessüm ettirdi.Karakoçan’da yaşayan ve seyyar satıcılık yapan Mustafa Türkmen, pazarda kendisini cep telefonu ile kayıt eden kişiye, yalnızlığın çok zor olduğunu ve evlenmek istediğini ifade etti. Türkmen, “Ölüm rahattır, yalnızlık çok zor” dedi. O anlar cep telefonu ile kayıt edilirken, izleyenlerin tebessüm etmesine neden oldu.