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Diyarbakır
Giriş Tarihi : 16-01-2020 15:46

Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Harita mühendisi 26 yaşındaki Ömer Ş., sevdiği kızın evlenme teklifine ret cevabı vermesi üzerine intihar etti.

Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.

Olay, Bismil ilçesi Harmanlı köyüne yakınında olan bir şantiyede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, harita mühendisi 26 yaşındaki Ömer Ş., sevdiği kızın evlenme teklifine ret cevabı vermesi üzerine bunalıma girdi. Şahıs, çalıştığı iş yerinde tek başında olduğu saatte şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Telefona cevap vermeyen çocuklarının durumundan şüphelenen ailesi şantiyeye gittiklerinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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