Evinin bahçesindeki serada uyuşturucu ekmiş

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Zanlının evinin bahçesindeki serada 241 kök kenevir ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin evinin bahçesinde sera içerisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini aldı. Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, bahçede bulunan sera içerisinde 241 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.