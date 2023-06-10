Evini sokak kedilerine açtı, sokak hayvanlarının annesi oldu

Elazığ’da bir kedi ve yavrularının kapısına gelmesi ile içerisindeki kedi aşkı ortaya çıkan Gülhan Yılmaz, adeta mahalledeki kedilerin annesi oldu.

Kediler tek sesi ile koşarak Yılmaz'ın yanına gelirken, duyarlı vatandaş yeni doğan hayvanları da şırıngayla besliyor. Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde yaşayan Gülhan Yılmaz (44), 2016 yılında kapısına gelen bir anne kedi ve 3 yavrusuna sahip çıktı. İçerisindeki kedi sevgisi ortaya çıkan Yılmaz, ardından kapısına gelen hiçbir kediyi geri çevirmedi. Yılmaz tek tek isim verdiği ve 'evladım' dediği kedilere adeta bir anne şefkati ile bakmaya başladı. Evinde 3, bahçesinde 40 kedi bulunan Yılmaz, tüm gününü sokak hayvanları ile geçiriyor. Mahalledeki kediler, Yılmaz'ın tek bir sesi ile bahçeye akın ediyor. Yılmaz, aynı zamanda doğum yapan kedi ve yavrularına yaptığı özel bir bölmede bakıyor. Annelerini ememeyen kedileri ise şırınga ile besleyen Yılmaz, bir annenin çocuğa verdiği sevgiyi onunda kedilerine verdiğini söyledi.

Öte yandan, kendi imkanları ile mama alan ve veteriner ihtiyaçlarını karşılayan Yılmaz, sosyal medyandan kurduğu sayfadan kedileri için mama desteği sağlamaya çalışıyor.

"SESLENDİĞİM ZAMAN HEPSİ GELİYOR"

Kedilerin kendisine antidepresan gibi geldiğini belirten Gülhan Yılmaz, "Onlarla çok mutluyum. 2016’da ilk olarak bir anne kedi ile 3 yavrusu geldi ve aşkımız öyle başladı. Hepsi beni tanıyor. Ben de evde çıkıp bir yere gittiğim zaman bir anne nasıl çocuğundan gizli gidiyorsa ben de aynı şekil kaçarak gidiyorum. Çünkü hepsi peşimden geliyor. Hemen hemen hepsinin ismi var. Sokaktan gelip yiyip gidenler de var. Hepsini çok seviyorum ama biraz zor oluyor. Veteriner ve mamaları var. Mamasız günlerimiz çok oldu. Çünkü beslediğim 40 tane kedi var. Yavrular olunca zorluk çekiyor. Sağlıksız yavrular beni çok üzüyor. Seslendiğim zaman hepsi geliyor. Ben kapıyı açtığım zaman hepsi kapıya geliyor” dedi.

"KEDİ BENİM İÇİN BİR EVLAT"

Şu an 2 anne ve 7 tane yavru olduğunu aktaran Yılmaz, “Sokakta baktığımız hamile kedi var. O da inşallah başka yerde doğum yapmaz buraya gelir ve ben de sahip çıkarım. Yavru biraz rahatsız ve güçsüz olduğu zaman şırınga veya biberon ile besliyorum. Bazen de ne yaparsan yap hayata tutunamıyor. O da insanı üzüyor. Kedi benim için bir evlat. Bir anne bir evladına nasıl değer veriyorsa, üzülüyorsa ben de aynı şekil kedilerim için öyleyim” diye konuştu.