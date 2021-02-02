Evini kentsel dönüşüme vereceklerine müjde

İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Av. Osman Avcıl konu ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu.

Av. Osman Avcıl; “Merkezde imar artışı olmadığından dolayı bu gibi yerlerde müteahhit iş yapamaz hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasıyla KDV teşvikinde güzel gelişmenin yaşandığını belirten Avcıl ‘’Vatandaşlarımıza KDV noktasında destek olacak bu kararla süreç hızlanacaktır." Dedi

RİSKLİ BİNALARIDA KAPSIYOR

Bakanlığın Kentsel Dönüşüm noktasındaki adımın sektöre pozitif bir ivme kazandırmasının yanı sıra bu adımın riskli binaları ’da kapsadığını belirten Başkan Osman Avcıl Özellikle riskli binalarda dönüşüm noktasındaki sıkıntıların oluştuğu, bu sıkıntılarında önünü tamamıyla açtığını dile getirdi.

KDV ORANI %1 İNDİ

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, dönüşümün hızlandırılması açısından son derece önemli bir teşvik olup bu anlamda dönüşümün hızlanacağı ve kentsel dönüşümdeki sıkıtılardan bir nebzede olsa sektörün bir nefes alacağını kaydeden Başkan Avcıl. Örneğin vatandaş dönüşümde 250 bin lira harcayacaksa, 45 bin liralık KDV'yi iki bin beş yüz (2500) lira olarak ödeyecek" şeklinde konuştu.

BU GELİŞME SEKTÖRE NEFES ALDIRACAK

Osman Avcıl kararın yerinde ve olumlu bir karar olduğu bu karar doğrultusunda sektöre bağlı 250 den fazla sektöre de canlılık katacağını ifa etti.