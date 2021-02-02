Evini kentsel dönüşüme vereceklere müjde

Av. Osman Avcıl; “Merkezde imar artışı olmadığından dolayı bu gibi yerlerde müteahhit iş yapamaz hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasıyla KDV teşvikinde güzel gelişmenin yaşandığını belirten Avcıl ‘’Vatandaşlarımıza KDV noktasında destek olacak bu kararla süreç hızlanacaktır." Dedi
RİSKLİ BİNALARIDA KAPSIYOR
Bakanlığın Kentsel Dönüşüm noktasındaki adımın sektöre pozitif bir ivme kazandırmasının yanı sıra bu adımın riskli binaları ’da kapsadığını belirten Başkan Osman Avcıl Özellikle riskli binalarda dönüşüm noktasındaki sıkıntıların oluştuğu, bu sıkıntılarında önünü tamamıyla açtığını dile getirdi.
KDV ORANI %1 İNDİ
ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, dönüşümün hızlandırılması açısından son derece önemli bir teşvik olup bu anlamda dönüşümün hızlanacağı ve kentsel dönüşümdeki sıkıtılardan bir nebzede olsa sektörün bir nefes alacağını kaydeden Başkan Avcıl. Örneğin vatandaş dönüşümde 250 bin lira harcayacaksa, 45 bin liralık KDV'yi iki bin beş yüz (2500) lira olarak ödeyecek" şeklinde konuştu.
BU GELİŞME SEKTÖRE NEFES ALDIRACAK
Osman Avcıl kararın yerinde ve olumlu bir karar olduğu bu karar doğrultusunda sektöre bağlı 250 den fazla sektöre de canlılık katacağını ifa etti.