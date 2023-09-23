Evde eğitim gören öğrenciye diploma sürprizi

Malatya’da sağlık problemleri nedeniyle evde eğitim gören lise öğrencisi Samet Duran, sınavlarını başarıyla geçerek diploma almaya hak kazandı. Samet’in diplomasını ise protokol evinde takdim etti.

Malatya’da sağlık problemleri nedeniyle evde eğitim gören lise öğrencisi Samet Duran, sınavlarını başarıyla geçerek diploma almaya hak kazandı. Samet’in diplomasını ise protokol evinde takdim etti.Malatya’da, sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarında doğrudan yararlanamayan ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ‘Evde Eğitim Hizmeti’ sunuluyor. Eğitimden mahrum kalmaması için proje çerçevesinde evinde eğitim gören 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencilerinden Samet Duran, okulunu başarıyla bitirerek diploma almaya hak kazandı.Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, öğrenci Samet Duran’ı evinde ziyaret ederek diplomasını takdim etti.Öğrencinin mezuniyet heyecanını paylaşan Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Her öğrencinin özel olduğuna inanıyoruz ve onların başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ve diğer yetkililer, evde diplomasını alan Samet’i tebrik ederek, desteklerinden dolayı ailesine de teşekkür ettiler.