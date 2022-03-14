El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Ev sahiplerinin eskisi kiracı bulamadığı ifade ederek TOKİ konutları daha güzel yapılabilirdi Dedi.

Haberin Videosu : EV SAHİPLERİ KİRACI BULAMIYOR

İlimizde yaşanan depremden buya TOKİ ilimizde 20 binden fazla konut yaptı ve teslim etti.TOKİ konutları vatandaşlara hitap ediyor mu? Vatandaşlara göre farklılık gösteriyor. TOKİ daireleri, 75-85 metre kare 5-6 nüfuslu ailelere hitap etmiyor. Ama maddi gücü yoksa konutlar o vatandaşlara hitap ediyor.

TOKİ konutları daha güzel yapılabilirdi. TOKİ dairelerinin teslim edilmesi birlikte daire fiyatlarında düşmeler bölgesel oldu. Yemişlik TOKİ’lerinde boş daire çok bulunmakta. Orada daire sahipleri 500-700 TL’ye kiracı bulamıyorlar. Ama şehir merkezinde 25-30 yıllık daireler 1200-1300 TL’ye kiracı bulabiliyor.

TOKİ konutları beklentisi yüksek olanlara hitap etmediği için fiyatlara etki etmedi. Elazığ’da kira fiyatları rakamsal olarak düşüşe geçmedi ama alıcıda bulmuyor kiracıda bulmuyor. Benim ilan portföyümde 2-3 tane kiralık ilan varken, şuanda 10-15 kiralık dairem var. Eskisi gibi kiralık daireler rağbet görmüyor. Şuanda fiyatlar düşmüş değil ama ev sahipleri kiracı bulamıyor. Böyle giderse mecburen kira fiyatları düşürecekler çünkü daire sahipleri ortak giderini cebinden ödüyor yakıt parasını cebinden ödüyor. En fazla iki ay öder, mecburen ev sahipleri kiraları düşürecek. Böyle giderse 1-2 aya kadar kiralık ev fiyatları biraz daha düşer” dedi.