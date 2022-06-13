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Giriş Tarihi : 13-06-2022 09:40

Ev alev alev yandı  

 Elazığ’da 5 katlı bir binanın 1’inci katı alev alev yandı.

Ev alev alev yandı  

Olay, merkez Nailbey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 1’nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol edip söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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