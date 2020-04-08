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Ekonomi
Giriş Tarihi : 08-04-2020 13:15

ETSO’dan çağrı!

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ETSO’dan çağrı!

Tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya davet eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, depremin vurduğu kentin bir de Korona virüs nedeniyle yara aldığını, bu dönemde bankaların karlılık düşünecek, şirket seçecek dönemi olmadığını,Elazığlı firmalara daha pozitif bir ayrımcılık yapmaya çağırdıklarını söyledi.  

Başkan Arslan açıklamasında, “Tüm dünya Korona virüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde olduğu gibi ilimizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında  tüm firmalarımızda ciddi ciro kayıpları var.Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli.

Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı.Ancak, odamıza üyelerimiz tarafından yapılan şikayetlerde bankaların kredi kullandırmada zorluklar çıkardığı ve çeşitli bahanelerle geri çevirdiğini görmekteyiz. Şirketlerimiz bankalar tarafından “limit bitti” veya başka gerekçelerle başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta Korona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var” dedi.

Banka ve finans kuruluşlarına çağrı yapan Arslan, “ Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya hatta Elazığlı firmalara daha pozitif bir ayrımcılık yapmaya çağırıyorum”ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: etso asilhan arslan
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