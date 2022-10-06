ETSO seçimlerinde sürpriz bir isim aday olabilir

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası mevcut Başkanı Asilhan Arslan'ın sağlık sorunları nedeniyle 12 Kasım’da gerçekleşecek olan seçimlerde aday olmayacağını açıklayarak eski başkan Asilhan Arslan’a destek olacağını basın açıklamasıyla duyurdu.

12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Ali Şekerdağ ve İdris Alan’ın yarışması beklenirken haberelazig.com haber sitemize ulaşılan bilgilerde ilimizin tanınmış işadamlarının birinin de aday olma ihtimalinin olduğu söylendi.

Aday olmak için ailesi ve yakın arkadaşları arasında görüş alış verişinde olan iş adamı, aday olması taktirde 2-3 gün sonra kamuoyuna duyurması bekleniyor.