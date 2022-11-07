ETSO mevcut yönetimden Tüfenkçi’nin ekibine katılım

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi’nin yönetimine ETSO’nun mevcut yönetiminden katılım…

Seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, bu hafta yönetim kadrosunu kamuoyu ile paylaşacak.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası mevcut yönetimden yer alan önemli isimlerde Selçuk Tüfenkçi’nin yönetiminde yer alacak.

ETSO’DA 3 ÖNEMLİ İSİM TÜFENKÇİ’NİN EKİBİNDE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üst Kurul Üyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Önder Coşkun, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 9. Grup Komite Başkanı Harun Gençtoy ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 8. Grup Yönetim Kurulu Üyesi Önder Canpolat Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi’nin yönetim kurulunda yer alacak.

“ÇOK İYİ BİR EKİP OLUŞTURDUK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, çok iyi bir ekip oluşturduklarını ifade ederek “Ekibimizde çok önemli isimler yer alıyor bu hafta ekibimizi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Selçuk Tüfenkçi; “12 Kasım Cumartesi günü Koç İlköğretim okulunda yapılacak Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine ekibimle aralıksız şekilde çalışıyoruz. Ekibimizde çok değerli isimler yer alıyor. ETSO’nun mevcut yönetiminde yer alan arkadaşlarımızdan da önemli isimler bizlerle yol yürüyecek. Ben, bizlerle yol yürüyecek arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Elazığ’a en iyi hizmeti sunacak yol arkadaşlarıyla yürüyoruz. 12 Kasım’da yapılacak ETSO seçimlerinde tüm üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyorum” dedi.