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Ekonomi
Giriş Tarihi : 18-03-2020 13:12

ETSO korona virüsle ilgili rapor hazırladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından korona virüs  tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ve dünya genelinde yaşanan gelişmelerin iş dünyasına etkilerini içeren rapor hazırlandı, TOBB’ye sunuldu.  

ETSO korona virüsle ilgili rapor hazırladı

Hazırlanan rapor hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, iş dünyasının yaşanan krizden en az hasarla çıkması için önerilerinin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesini beklediklerini aktardı.

Başkan Arslan açıklamasında,"TOBB tarafından ülke genelindeki tüm işletmelerin korona virüsten etkilenmesiyle ilgili bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapor doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza ve ekonomiyle ilgili tüm kurumlara ortak bir rapor oluşturma çalışması yapılmaktadır. Odamız tarafından da ilimizde bu krizden etkilenen sektörler ve beklentilerimizi içeren bir rapor hazırlanmış ve TOBB’ye sunulmuştur. Dünya çok önemli bir kriz sürecinden geçmektedir. Bu sürecin ülkemiz ekonomisine etkilerinin en aza indirilmesi için  Cumhurbaşkanımız tarafından bir Torba Kanunla önlemler ve destekler paketi hazırlanmaktadır. Bu çalışmaya katkı sağlamak ve iş dünyasının taleplerinin iletilmesi için TOBB tarafından hazırlanan raporumuz dün itibarı ile tamamlanmıştır"dedi.

Elazığ ekonomisinin deprem nedeniyle zaten çok zor günler geçirdiği bir dönemde bir de korona virüs etkisi ile sarsıldığını aktaran Arslan;" Odamız tarafından hazırlanan bu raporumuzda virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında en fazla etkilenen sektörler öncelikli olarak değerlendirilmiştir.TOBB tarafından sorun ve taleplerin 3 madde de sınırlandırılmış olması da göz önünde bulundurularak raporumuz oluşturulmuştur.

Ben bu vesile ile, tüm işletmelerimizin ve halkımızın alınana tedbirlere ve uyarılara mutlak suretle uymaları bu geçiş sürecinde daha büyük felaketler yaşamadan bu sürecin atlatılmasına katkı sağlamalarını önemle istirham ediyorum”diye konuştu.

ETİKETLER: etso etso asilhan arslan
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