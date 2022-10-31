ETSO Başkan Adaylarına ziyaret

Deva Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Elazığlı Av. Yusuf Şahin, ETSO Başkan Adaylarını ziyaret etti.

Deva Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Elazığlı Av. Yusuf Şahin bir dizi temaslarda bulundu.Av. Şahin, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayları olan Selçuk Tüfenkçi Ali Şekerdağ, ve İdris Alan’ı ziyaret etti.

Elazığlı Av. Yusuf Şahin, Başkan adaylarını seçimde aday olmalarından ve Elazığ için bir mücadele ortaya koymalarından dolayı tebrik etti.

Söz konusu başkanlık makamının bir hizmet yarışı olduğunu ve aynı zamanda fedakarlık gerektirdiğini belirten Şahin, seçimlerin Elazığ için hayırlı olması dileğinde bulunarak tüm adaylara başarılar diledi.