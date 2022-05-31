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Giriş Tarihi : 31-05-2022 10:52

'Et yiyen örümcek' görüldü

Et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız', Elazığ’ın Baskil ilçesinde görüntülendi.  

'Et yiyen örümcek' görüldü

Baskil ilçesinde vatandaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti. Vatandaşlar detaylı baktığında örümceğin, halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur sarıkız olduğunu tespit etti. Vatandaşlar cep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor

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