‘Esnafların sorunlarına kalıcı çözümler bulunmalı’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, Bakkal esnaflarının sorunlarının çok olduğunu ifade ederek günü kurtaracak çözümler esnafın sorunlarını çözmeyeceğini ifade etti.

“ESNAFLAR SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIYOR”

Hakan Gökhan Erkal; “Oda seçimleri bittiğinde esnafımız unutuluyor. Bakkal esnaflarımızın sorunları çok ama çözülmüyor. Bizler adaylığımızı açıkladıktan sonra 11 tane proje sunduk. Esnaflarımızın sorunları gerçek projelerle çözeceğiz”.

“SURİYELİ SEYYAR SATICILAR ESNAFIMIZI MAĞDUR EDİYOR”

Suriyeli seyyar satıcıların esnafları mağdur ettiğini dile getiren Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Suriyeli seyyar satıcılar bakkal ve manavcı esnaflarımızı mağdur ediyor. Tablada satış yapan Suriyeliler kalabalık alanları seçerek satış yapıyorlar. Esnafımız vergi veriyor, dükkan kirası veriyor ve birçok gideri var. Suriyeliler ise hiçbir vergi vermeden para kazanıyorlar. Odamızın bu konuda sesi çıkmıyor. Kolluk kuvvetlerimiz, seyyar satıcılara müsaade etmemeleri lazım”.

“BAKKAL KART PROJESİ ÇÖZÜM DEĞİL”

Erkal; “ Son zamanlarda odamız tarafından sıkça gündeme gelen Bakkal kart esnafın yarasına derman olmayacaktır. Bu sadece günü kurtarma projesidir. Esnafın gerçek projelerle desteklenmesi lazım. Kime dağıldığı belli değil bu kartların. Bizim esnaflarımızın en büyük sorunu ulusal marketlerdir. Bu konuda bir çözüm bulunması lazım yoksa 2-3 tane bakkal kartla esnafın sorunu çözülmez. Bir çiçekle bahar gelmez”

“ESNAFIMIZ REKABET KONUSUNDA DESTEKLENMELİ”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Ulusal marketlerle esnafımız mücadele etmesi için mutlaka küçük esnaf desteklenmeli. “Ulusal marketlere gitmeyin” söylemleri çözüm değil, esnaflarımızın ulusal marketle mücadele etmesi için bizlerin projeleri var. Göreve gelmemiz taktirde esnafımız ulusal marketlerle mücadele edecek” dedi.