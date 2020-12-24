‘Esnaflarımızın sesi olduk’

Kantin- İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Leyla Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldırım; “Kanti-İş Sendikası 2008 yılında kuruldu. Genel merkezimiz Ankara’dır. Sendikamız Türkiye’de 50 il ve ilçede temsilciliğe ulaşmıştır.2019 yılında şahsıma Kantin İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı tebliğ edildi. İki ay sonra da Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildim. Göreve geldiğimiz andan itibaren 40 yakın okul ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizde hem okul müdürümüzü hem de kantincilerimizi ziyaret ettik. Göreve geldikten sonra kamuoyunda kendimizi anlatmaya başladık. Biz kantinci esnaflarımızın ve meslektaşlarımızın kanunen uğramış oldukları hak kayıpları birleştirerek onların sesleri olduk.

Bunun en güzel örneği 31 Ağustos’ta pandemi dolayısıyla kapanan kantinci esnaflarımızın haklı mücadelesini Ankara Ulus’ta tüm Türkiye gördü. Kantin İş Sen olarak Elazığ’da birçok kamu kurum kuruluşlarımıza ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kantinci olarak bizim alanımızı giren kurum ve kuruluşlarımızı ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle 24 Ocak’ta ilimizde yaşanan depremde ilk etkilenen mesleklerden biri kantinciler olmuştur. 24 Ocakta meydana gelen depremin sabahında okullarımız vatandaşlarımızın barınması için açılmıştır. Bizler aynı gece meslektaşlarımıza mesaj atarak okullarına gitmelerini ve kantinlerini açmalarını istedik. Esnaflarımıza kantinlerini açarak depremzedelere yardımcı olunmasını istedik”.

“DEPREM KOORDİNASYON MERKEZİ KURDUK”

Deprem sonrası deprem koordinasyon merkezi kurduklarını dile getiren Kantin İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Leyla Yıldırım; “15 kantinci esnafımız ve 15 bakkal esnafımızla, depremin ardından koordinasyon merkezimizde vatandaşlarımızın barınma ve ihtiyaçlarını karşıladık. Ardından Türkiye’nin dört bir yanında hayırseverlerimizin ilimize gönderdikleri gıda, giyim, soba gibi ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Koordinasyon merkezimizde bizim kendi imkanlarımızla hazırladığımız ve kantinlerimizde bulunan ürünleri koordinasyon merkezimiz, çadırlara, okullarda barınan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu hizmetler bizim çok büyük mutluluktu. Bizler günlerce evimize gidemedik. Hatta meslektaşlarımızdan biri o kadar yoğun çalıştı ki kendi iş yerinin yıkıldığını bir hafta sonra öğrendi. Çünkü bizim önceliğimiz vatandaşlarımızdı ve acılarımızın sarılmasıydı. Depremde İl Valiliğinin belirlemiş olduğu bizim de müracaatımızla kendilerinin isteğiyle 42 STK arasında yer aldık” dedi.