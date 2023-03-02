‘Esnaflarımıza kredi vermeye başlıyoruz’

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanı Özer Macit, Kooperatif olarak esnafların müracaatlarını almaya başladıklarını ifade ederek “ Esnaflarımız, kendi bankaları olan kooperatiflerden kredi kullansın, özel bankaların faiz oranları çok yüksek” dedi.

2018 yılında kurulumuna başlanan ve 15 Şubat 2023 tarihinde gelen kurulu yaparak hizmete başlayan Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi esnaflara kredi vermeye başlıyor.

Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak Kalalı Apartmanı 2. Katta hizmet verecek Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, kredi kullanmak isteyen esnafların müracaatlarını almaya başladı.

“ESNAFIN BANKASI KOOPERATİFLERDİR”

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Macit, Ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Macit; “2018 tarihinde itibaren verdiğimiz mücadelenin sonucunda Devletimizin oluruyla kooperatifimizin kurulma aşamasına geldi ve 15 Şubat 2023 tarihinde gelen kurulumuzu yaptık. Şimdide esnaflarımızdan kredi için müracaatlarını alamaya başladık. Esnaflarımıza hizmet vereceğimiz ofisimizde tuttuk. Ofisimiz, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak Kalalı Apartmanı 2. Kattadır”.

“KOOPERATİFİMİZ ESNAFIMIZIN EMRİNDE OLACAK”

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Macit, “Esnafımıza yıllık yüzde 7.5 faizle kredi veriyoruz. Kooperatiflerimiz aracılığıyla şuanda esnafımıza 100-500 bin TL kredi verebiliyoruz. Şartlarını tamamlayan tüm esnaflarımıza kredilerden faydalanabilir. Kooperatifimiz, esnaflarımızın emrinde olacak. Ben, esnaflarıma çağrı yapmak istiyorum. Özel bankaları tercih etmeyin. Esnafımızın bankası olan kredi ve kefalet kooperatifi tercih edin. Özel bankalarda şuanda krediler çok yüksek ama kredi ve kefalet kooperatiflerimizde faiz oranları çok düşük. Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak şartları tutan tüm esnaflarımıza kredi vereceğiz” ifadelerine yer verdi.