‘Esnaflarımıza hizmet için yeniden adayım’

Elazığ Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, “Başkanlığı döneminde esnaf ayrımı yapmadan esnaflarına hizmet ettiklerini ifade ederek Ocak ayında yapılacak Elazığ Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odasına yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi.

“BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ OLAN ESNAFIMIZI KIRMAMAK”

Başkan Türkoğlu; “9 Ocak 2022 Pazar Günü nasip olursa seçime gideceğiz. Biz, faaliyetlerimizi anlatmaya gerek yok. Esnaflarımız, bizim ne kadar aktif ve girişken birisi olduğumuzu çok iyi biliyor. Esnaflarımız kendileri için ne kadar mücadele ettiğimizi biliyor. İlimizde 2 yıl önce deprem yaşandı ardından pandemi süreci hala yaşanıyor. Pandemi sürecinde esnaflarımızın işletmeleri kapalı kaldı. Bu süreçte yaptığımız mücadeleye tüm esnaflarımız şahittir. Ben şunuda ifade etmek istiyorum biz yeni aday değiliz ki kendimizi anlatalım yapacaklarımızı anlatalım. Esnaflarımız iki dönemdir bizlere verdiği destekle odamızı ekibimle yönetmeye çalıştık. Gücümüzün yettiği kadar mücadele etmeye çalıştık. Eksikliğimiz var mıdır vardır. Her şey dört dörtlük yaptık desek yanlış konuşmuş oluruz. Ben şunu yaptım bunu yaptım demek kendime yakıştırmıyorum çünkü bunları yapmak zorundayım. Yok, gece yaptık yok eğitim verdik, esnafımızın dükkanları kapı iken devletimizin desteği ile esnafımıza destek olduk gibi şeyleri söylemiyorum çünkü bunlar bizim görevimiz. Bizim için önemli olan esnafımızı kırmamak, odamızda esnafımıza güler yüzlü olmaktır”

“YENİDEN ADAYIM”

Başkan Nizamettin Türkoğlu; “Ben ilk başkan olduğumda öğrencilerden imza karşılığı 5 TL para alınırdı ben bunların hepsini kaldırdım. Öğle mesaisi vardı onu da kaldırdık. Bizim için önemli esnafımıza iyi niyetten yaklaşmaktır. Meslektaşlarımız her şeyin farkındalar. Esnaflarımız kimin ne niyette olduğunu çok iyi biliyor. Rabbim nasip ederse başkanlığa yeniden adayım. Esnaflarımız bizi taktir ediyorlarsa yaptığımız işleri beğeniyorlarsa yine bizlere oylarını vereceklerdir. Odaya zarar vermişsek kendilerini güzel temsil etmemişsek oda esnafımızın taktiridir. Esnafımız isterse başkanlığa devam ederiz istemeseler devam etmeyiz. Ben aday olan arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Kimse odamızın düşmanı değildir.850 üyemiz var herkes aday olmaya hakkı vardır. Biz şimdiye kadar aday olan arkadaşımıza cephe almadım bundan sonrada kesinlikle de almam. Ben seçim gününü belirdiğimiz zaman ilk rakibimi aradım seçim tarihini ve seçim yapacağımız yeri söyledim. Kendisine de söyledim her konuda yardımcı olacağımızı da ifade ettik. Burada gizli saklı bir şey yapmanın anlamı yok. Hiç bir mevki makam kalıcı değildir. Nasip olursa yeniden aday olduk. Rabbim nasip ederse yeniden başkan oluruz. Nasip olursa yeniden güzel şeyler yapacağız. Seçime bir ay var şu projem var demek benim için güzel ifadeler değil çünkü projelerimizi yapıyoruz zaten. Şu projem var demeyeceğim çünkü benim ikinci dönemim yaptıklarımıza meslektaşlarımız ve kamuoyu şahittir. Başkanlığımız döneminde esnaflarımız için tüm mücadelemizi sarf etmişizdir. Elazığ’da şimdiye kadar kuaförlerin bir araya gelmemişti çok şükür esnafımızı defalarca bir araya getirdik. Eskiden 3-5 kuaför bir araya gelmezken bugün 400-500 meslektaşımızı bir araya getirip geceler düzenliyoruz. Üyelerimle sürekli olarak istişare içindeyim onlarla birlikte hareket ediyorum. Hiç bir zaman seçim var diye esnaflarımızı ziyaret etmedim. 9 Ocak 2022 Pazar günü seçimiz var seçim bizlere ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diler esnaflarımızın destekleri bekliyorum” dedi.