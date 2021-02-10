‘Esnaflarımıza ağır cezalar yazılıyor’

Elazığ Nakliyeciler Derneği Başkanı Harun Gençtoy açıklamalarda bulundu.

Başkan Gençtoy; “Nakliyeci esnafımız, en büyük sıkıntıyı akaryakıt fiyatlarında yaşıyor. Yol kenarlarındaki kantarlarda yük tartan esnaflarımız kantarların hataları dolayısıyla mağdur olmaktadırlar. Nakliyeci esnafımız 10 kilogram fazla yük göründüğü zaman ağır cezalar yazılıyor. Kantarların yanlış ölçüm yapmasından dolayı esnaflarımızın çoğu bu haksız cezalara maruz kalıyor. Ayrıca sigorta, kasko fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle yaptırmakta zorlanıyorlar. Devletimiz tarafından büyük lojistik firmalar desteklenirken küçük esnafımız bu desteklerden yararlanamadığı için mağdur olmaktadırlar.

Nakliye fiyatlarındaki düzensizlik sektörümüzü olumsuz şekilde etkiliyor. Örnek verecek olursak kilometre fiyat uygulamasına geçilerek karayolu taşıma yapan araçların gelir düzeyi düzeltilmelidir. Ülkemizde yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 85’lik kısmı karayolu taşımacılığı ile yapılmakta. Bu sektöre hizmet veren nakliyeci ve şoför esnafı kar kış demeden, gece gündüz demeden ailelerinden uzak bir şekilde direksiyon sallayarak evlerine ekmek götürebilmenin derdindeler ”

“NAKLİYE FİYATLARINDA YOL DURUMUNA GÖRE DÜZEN VE DENGE İSTİYORUZ”

Harun Gençtoy, “Nakliye fiyatlarının yol durumuna göre kilometre başına belirli bir sabit ücretin getirilmesini talep ediyoruz. Akaryakıtta deniz taşımacılığına verilen ÖTV indirimi veya yatı olan kişilere verilen ÖTV indiriminden sektör olarak bizlerinde uygun görülen oranda faydalandırılmasını ÖTV indirimi uygulamasını talep ediyoruz. Birliği beraberliği düzen ve dengeyi ancak bu şekilde sağlayabiliriz” dedi.