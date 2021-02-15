‘Esnaflarımız yurt dışına gidiyor’

Karakoçan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayrettin Bal açıklamalarda bulundu.

Odası hakkında bilgiler veren Bal; “Odamıza 870 yakın esnafımız kayıtlı.150’ye yakın da Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı esnafımız var. Toplamda bine yakın esnafımız var. Pandemi sürecinde esnaflığı bırakan çok az sayıda esnafımız var.35-40 yakın esnafımız yurt dışına gitti. Ankara Antlaşması çerçevesinde esnaflarımız İngiltere’ye gittiler”.

“TEK SES OLMA KONUSUNDA EKSİKLİĞİMİZ VAR”

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal; “Oda başkanları arasında tek ses olma konusunda eksikliğimiz var. Oda başkanlarımızın kredilerin ertelenmesi için talep var ama birlik ve beraberlik konusunda olarak eksiğiz. Bir ay önce Ticaret Sanayi Odasında Başkan Vekili Ahmet Beyin katılımıyla toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda kredilerin ertelenmesi dile getirildi. Cemil Başkan tarafından sanırım üst kurumlara iletildi. Kredilerin ertelenmesi toplu halde iletilmesi lazım. Cemil Başkanın da bu konuda hakkını yemeyelim Asilhan Başkanın da, üst kuruluşlarla görüşüyorlar”.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

Depremin ardından pandemi süreci ilçe esnafını çok büyük sıkıntıya soktuğunu dile getiren Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal açıklamasına şu şekilde devam etti; “ Birlikten kuvvet doğar oda başkanlarımız ve birlik başkanımızla birlik olmamız lazım. Seçimler gelip geçici seçim döneminde ister istemez bazı sıkınlar olabilir. Seçimden sonra kırgınlıklar unutulmalıdır. Seçimlere her kes aday olabilir. Kim seçileceği esnaflarımıza bağlıdır. Birlik ve beraberlik önemlidir. Sıkıntılar kine dönüştürülmemelidir. Bu süreçte birlik ve beraberlik daha çok önemlidir” dedi.