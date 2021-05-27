‘Esnaflarımız destekten faydalanmak istiyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Esnafa destek paketinden tüm esnafların faydalanması gerekmektedir diyerek “Pandemi sürecinde tüm esnaflarımızın maddi kaybı oldu. Desteklerden esnaf ayrımı yapmak doğru değildir” dedi.

“DESTEK ALAMAYAN ESNAF BİZLERE SİTEM EDİYOR”

Başkan Özdoğan; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Esnaf Destek Paketinde bazı sektörlerimizin olmaması nedeniyle esnaflarımız bizlere tepki gösteriyor. Destekten tüm esnaflarımız faydalanması lazım. Çünkü pandemiden tüm sektörler etkilendi. Tüm esnaflarımız gelir kaybı yaşadı. Bakkalımız, manavımız ve fırınlarımız kısıtlamalarımızda açık olabilirler ama esnafımız isteği işi yapamadı. Yetkilerimizden ricamız desteklerden tüm esnaflarımızın faydalanmasıdır. Destek esnafımıza can suyu oldu. Esnaf Destek Paketi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet yetkilerimize teşekkür ediyorum”

“DESTEKLER PANDEMİ SÜRECİNDE DEVAM EDİLMELİ”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Esnafımıza destekler artarak devam etmeli. Çoğu sektörlerimiz bir yıldan fazla kapalı durumda. Esnaflarımızın işletmelerini tam anlamıyla açana kadar destek verilmesi gerekmektedir. Esnafımızın giderleri devletimiz tarafından karşılanmalıdır. Pandemi sürecinde en çok etkilenen esnaf kesimi olmuştur. Esnafımızın yalnız olmadığını devletimiz tarafından göstermesi gerekmektedir”.

“DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI”

Ahmet Özdoğan, “Destek başvuruları bir ay sürecek. Başvurular esnaflarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren esnafımız istediği zaman başvuru yapabilecek. Oda olarak desteklerden faydalanmak isteyen esnaflarımıza yardımcı oluyoruz. Odamızın kapısı her zaman esnaflarımız açık” şeklinde konuştu.