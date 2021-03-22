‘Esnaflarımız arasında fon kuracağız’

Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal açıklamalarda bulundu.

Erkal; “Esnafımız maddi olarak kendini nasıl yenileyecek. Bizim 2.000 tane üyeniz var. Biz bunları gruplara ayıracağız. Herkesin kendi imkanına göre ayda 500 TL olur daha fazla vereceği bir fon oluşturacağız. Esnafımız bir döngü halinde esnaflarımızı kura şeklinde esnafımıza en fazla bir yıl içinde kendine sıra gelecek şekilde program oluşturacağız. Esnafımıza sıra geldiğinde esnafımız o para ile işletmesini yenileyecek. Biz bunu esnafımızın tercihine bırakacağız katılmak isteyen esnafımız bu fona katılacak”.

“ESNAFIMIZ İÇİN İNDİRİM ALACAĞIZ”

Hakan Gökhan Erkal; “Akaryakıt firmalarından biz esnafımız için indirim alacağız. Özel hastanelerden esnafımız için indirim alacağız bununla birlikte daha kaliteli ve uygun hizmet alacaklar. Bizim odanın avukatı var mı yok mu bilmiyorum. Esnaflarımız, senede 10-15 hırsızlık olayı karşılaşıyor. Esnafımızın ürünleri çalınıyor. Camı çerçevesi kırılıyor. Hırsızlık olduğunda esnafımız tek başına mücadele veriyor. Dükkanını kapatıyor karakola gidiyor, adliyeye gidiyor, savcılığa çıkıyor, en üzücü tarafı da bazen hırsız ve yakınları tarafından esnafımız tehdit ediliyor. Esnafımız bu zamanlarda tek başına kalıyor. Bizim esnaflarımız adına avukatımız olacak. Esnafımızın hırsızlık olayı olduğunda esnafımız bilecek ki benim yanımda bir avukat var diyecek”.

“ESNAFIMIZA SEMİNERLER VERECEĞİZ”

Başkan Adayı Erkal; “Bizim çok genç ve zeki bir yönetimiz var. Yerel esnafımıza uygun ürün alımı konusunda destek olacağız. Esnafımızın kendini yenilemesi içinde destek olacağız. Esnafımızın müşteriyi nasıl karşılaması gerektiği konusunda seminerler vereceğiz. Senede 1-2 seminer vereceğiz bu konuda. Fiyat belirleme politikası konusunda da seminerler vereceğiz. Biz her zaman esnafımızla içi içe olacağız” dedi.