‘Esnaflarımız 10 ay kapalı kaldı’

Kantin- İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Leyla Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Yıldırım; “Depremden üç hafta sonra okullarımız açıldı ve bizler yardım işlerini bitirmek zorunda kaldık. İki hafta sonra tekrar bütün Dünya’yı saran ve ülkemizi de sarsan pandemi sürecine girdik. Televizyonda ilk duyulmasından sonra öğrenciler okula gelmemeye başladı.13 Mart’tan itibaren okul kantinlerimiz kapandı. Ta ki 19.10.2020 Milli Eğitim Bakanlığının kantinler açılabilir yazısı gelene kadar. Depremle birlikte 10 aydır kantinci esnaflarımızın işyerlerine tek kuruş girmemiştir. Meslektaşlarımız devletimizin verdiği kredilerle yaşamlarını sürdürmüşlerdir”.

“HÜKÜMETİMİZE ÇAĞRIDA BULUNDUK”

Başkan Yıldırım; “Bizim, 31 Ağustos 2020’de Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarının açılacağı tarih olarak belirlemiş olsa da, okullarımız o gün açılmadı. Kantincilerin umudu 21 Eylül’e kaldı. Kantin İş Sen Genel Başkanı Okan Fırat beyefendi öncülüğünde il başkanlarımızla birlikte Ankara Ulus Meydanında biz hükümetimize çağrıda bulunduk. Neydi bu çağrılar; 2020-2021 eğitim öğretim yılında kantinler açılsa bile kantin kiraları alınmaması, BAĞ-KUR primlerimizin alınmaması, hibe kredilerden faydalanmak istedik. Bununla birlikte alınan faizsiz ve faizli kredilerin ve kredi kartlarının ertelenmesini istedik”dedi.