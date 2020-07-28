Esnaflardan çocuklara anlamlı yardım

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası ve üyeleri yaklaşan kurban bayramı öncesi 150 çocuğu ve 50 ebeveyni sevindirerek örnek bir davranışa imza attılar.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası ve Odaya kayıtlı üyeler anlamlı bir organizasyona imza attı.

Oda ve Odaya kayıtlı esnaflar, 150 çocuğu ve 50 ebeveyni giyindirerek bayram öncesi sevindirdi.

Kırmızı Montlar İyilik ve Gönüllük Hareketi üyeleri, yapılan yardımları 100 çocuğa ulaştırarak giydirdi. Diğer 50 çocuk ve 50 ebeveyn ise odaya kayıtlı işletmelerde giydirildi.

Geleceğimiz olan çocukların ve ihtiyaç sahipleri ebeveynleri kurban bayramı öncesi bir nebze de olsa sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş “ Öncelikle tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Odamız ve Odamıza kayıtlı esnaflarımız, ihtiyaç sahibi evlatlarımızı ve ebeveynlerimizi giydirmek istedi. Bizler oda olarak bu organize işini yüklendik. 150 tane çocuğumuzun ve 50 ebeveyn ihtiyacına göre en az iki farklı ürün olmak üzere , tshirt, gömlek, pantolon, şal,etek , çocuk takımları yardımlarında bulunduk. Bu hayır işimize katılan bütün esnaflarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.