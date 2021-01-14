Esnaflara organizasyonlarda indirim

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ve ilimizde faaliyet gösteren bir organizasyon firmasıyla indirim protokolü imzalandı.

Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri protokolle; işyeri açılışı, düğün, kına, nişan, sünnet, evlilik teklifi organizasyonlarında yüzde 20 indirimden faydalanacak.

Protokol imzalama töreninde konuşan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, bugün esnaflarımız için ilimizde faaliyet gösteren Kraliçe Organizasyonla indirim protokol imzaladıklarının ifade ederek protokolün esnaflara ve organizasyon firmasına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Türkoğlu; “Üyelerimiz daha iyi hizmet alması için protokol antlaşmaları imzalamaya devam ediyoruz. Bugünde ilimizde faaliyet gösteren bir organizasyon firmamızla protokol imzaladık. İmzaladığımız antlaşma ile esnaflarımız firmamızın organizasyonlarından yüzde 20 indirimden faydalanacak. Esnaflarımız, için bu tür protokolleri imzalamaya devam edeceğiz. Ben indirim için Kürşat Ecer kardeşime teşekkür ederim”

Organizasyon firması yetkilisi Kürşat Ecer’de protokol için Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu’na teşekkür ederek indirim protokolünün esnaflara ve firmalarına hayırlı olmasını diledi.