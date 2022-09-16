Esnaflar tatil günlerine kendi karar verecek

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyeleri, haftada bir gün tatil gününü seçimle kendi karar verecek.

1 Ekim’den itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün tatil yapacak. Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası örnek bir çalışmaya imza atarak, esnaf tatil gününü kendi belirlesin diye seçim yapacak.

“ESNAFIMIZ BİZİM ÇOK DEĞERLİ”

18 Eylül Pazar Günü saat 12.00’da Fuar Alanında yapılacak toplantı öncesi açıklama yapan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu; “Türkiye genelinde; berber, kuaför ve güzellik salonlarının hafta bir gün tatil yapma kararı çıkmıştır. Geçen hafta sayın Valimiz bizleri davet etti ve istişare yaptık. İnşallah bizde esnaflarımızın hafta bir gün izin yapması için karar alacağız. Biz yönetim olarak aldığımız kararla bu pazar günü Elazığ Belediyemizin yaptığı fuar alanında bir seçim yapacağız. Bu seçime mutlaka esnaflarımızın katılmasını bekliyoruz. Neden kesinlikle katılmasını bekliyoruz. Yarın esnaflarımız neden bana haber vermediniz demesin istiyoruz. Toplantımız Pazar günü 12’de başlayacak. Toplantıda aldığımız kararı sayın Valimize bildireceğiz.

1Ekim itibaren de; berber, kuaför ve güzellik salonları hafta bir gün kapanacak. Hangi gün kapanmasına da esnaflarımız karar verecek. Bizim bildiğimiz doğru değildir sizin verdiğiniz karar bizim için çok önemlidir. Esnaflarımız hangi tatil yapmak isterse kendileri karar verecek.

Mesleğimizi yaptığınız sürece çok önemli bir karar alacaksınız. Bu alacağınız karar bizden sonraki meslektaşlarımızın etkileyecek bir karardır. Güzel bir karar verelim ki mesleğimizi güzel yerlere taşıyalım.

Çalışma saatleriyle ilgilide bir çalışmamız var. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum 18 Eylül Pazar Günü saat 12.00’de Fuar alanında gerçekleştireceğiz toplantıya tüm esnaflarımızı mutlaka bekliyoruz. Yoğun bir katılımla güçlü bir kararla sayın Valimizin yayına gidelim ve tatil günümüzü belirleyelim”dedi.

Biz tatil günü kararını yönetimimle alır sayın Valimize sunardık ama biz esnaflarımıza çok değer verdiğimiz için esnafımız tatil gününü kendi belirlesin dedik. Fuar alanı konferans salonunu toplantımız bizlere tahsis eden Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na çok teşekkür ederim.