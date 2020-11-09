‘Esnafın zararı karşılanacak’

Kantin- İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Leyla Yıldırım açıklama yaptı.

Yıldırım; “Depremde hasar alan okullarımız var. Bunların beş tanesi yıkıldı. Yıkılan okullarımızın öğrencileri diğer okullara aktarıldı. Taşınan okullarda iki kantinci sorunu ortaya çıktı. Deprem sonrası Kantin İş Sen Genel Başkanımız Okan Fırat beyefendi ilimize gelerek kantinci esnafımızla bir araya geldi. Genel Başkanımız ilimizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürlüğündeki ziyaretinde Genel Başkanımız Okan Fırat beyefendi getirmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesiyle okullarda iki kantinci sorunu çözüldü. Genelgeyle okulun öğrencileri sabah geliyorsa kantincisi de sabah görev yapacak, öğleden sonra gelen okul öğrencilerinin kantincide öğren görev yapacak şeklinde oldu ve sorunumuz bu şekilde çözüldü. Yıkılan okullarda kantinci esnaflarımızın demirbaş malzemeleri de yıkıldı. Biz de bu arkadaşlarımızın hak kayıpları olmasın diye Milli Eğitim Müdürlüğüne yazmış olduğu dilekçeler müdürlüğümüze gittik. Milli Eğitim Müdürlüğü de 25 Eylül’de İl Afet Müdürlüğüne arkadaşlarımızın zararlarını karşılanması için yazı yazdı. İnşallah en kısa sürede arkadaşlarımızın zararları karşılanacaktır”.

“ÜYE AYRIMI YAPMADIK”

Leyla Yıldırım; “Pandemi döneminde İl Valiliğimizin kantinci meslektaşlarımıza vermiş olduğu 1000 TL’lik pandemi destek parasını alamayan arkadaşlarımız vardı. Biz 11 arkadaşımız için tekrar İl Valiliğimize yazdığımız görüşmeler neticesinde o arkadaşlarımızın da pandemi yardımında faydalanmasını sağladık. Pandemi sürecinde kurumlarımızın gıda yardımları olmuştur bizlerde kantinci esnaflarımıza üye ayrımı yapmadan meslektaşlarımıza biz ulaştırdık” dedi.