‘Esnafın tamamı kredilerden faydalanamadı’

Elazığ Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Ahmet Doğan açıklamalarda bulundu.

Doğan; “İlimizde yaşamış olduğumuz deprem sonrası ve pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadı. Burada insanlarımızın aklına gelen tek şey finanstı. Finans en düşük maliyetle çözeceği yer neresidir kooperatiflerdi. Elazığ geneli ve ilçelerimiz dâhil 18 bin civarında esnaf ve sanatkarımız var ama bakıldığında merkezde 15 bin civarında esnafımız var. Esnaf ve sanatkarlarımızın tamamı deprem sürecinde faizsiz kredilerden faydalanamadı ayrıca pandemi sürecinde verilen faizli kredilerden faydalanabildi mi esnafımızın tamamı faydalanamadı. Elazığ’da üç kooperatif olmamız bir avantajdı ama siz krediyle esnafı buluşturamadığında siz hizmet etmiş olamazsınız. Bugün bu ortamda esnafa destek veremediğiniz zaman kooperatifin anlamı yok”.

“MEVZUATTA BOĞMAYACAĞIZ”

Esnafları fazla mevzuata boğmayacaklarını ifade eden Elazığ Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Ahmet Doğan, “Esnaflarımızla iletişim ağı kurarak otomasyon sistemi ile anında esnafımızı bilgilendirme yapacağız. Kredi dosyalarında zorluk çıkarmayacağız. Bu işi basite indireceğiz. İlimizdeki oda temsilcileriyle birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz”.

“SORUNLARI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ”

Doğan; “Biz adaylığımızı açıkladıktan sonra esnaf ziyaretlerine başlamadan önce oda başkanlarını ziyaret ettik. İlimiz merkezdeki oda başkanlarının büyük bir kısmını ziyaret ettik. Bundan sonraki süreçte esnaflarımızı ziyaret ederek onların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyeceğiz” dedi.