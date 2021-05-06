‘Esnafımızın, zekata ihtiyacı yok devletimizin desteğine ihtiyacı var’

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, 17 gün tam kısıtlamanın tüm esnafları mağdur ettiği gibi şoför esnafını da mağdur ettiğini ifade ederek acilen tüm esnaflara devletimiz tarafından destek verilmesi gerektiğini söyledi.

“ESNAFIMIZIN GELİRİ YOK AMA GİDERLERİ DEVAM EDİYOR”

Başkan Adayı Saraç; “Bir yıldan fazladır servisçi esnaflarımız iş yapamıyor. Esnafımızın geliri yok ama giderleri aynı şekilde devam ediyor. Devletimiz geliri olmayan esnafımızdan BAĞKUR primlerini alıyor, esnafımızın aracının vergisini alıyor. Devletimiz acil olarak servisçi esnafımıza destek vermesi lazım”

“ESNAFIMIZIN SESİ DUYULMUYOR”

Toplu ulaşımda çalışan esnaflarımız bir gün çalışıp bir gün çalışmıyorları ifade eden Saraç; “Esnaflarımız her gün çalışsa ne olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlarımız evinde kim toplu taşımayı kullanıyor ki, taksici esnafımızda, durağına geliyor saatlerce bekliyor bir iş yapsa mutlu oluyor. Esnaflarımızın bakmak zorunda olduğu aileleri var, onların giderleri var. Esnafımız mağdur ediliyor bu olaya temsilcileri de sessiz kalıyor. Birlik olup esnafımızın sesini duyuramıyorlar”.

“ESNAFIMIZIN FİLTRE VE ZEKATA İHTİYACI YOK”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Oda Başkanı bir televizyon kanalında iş adamlarına seslenerek fitre ve zekatlarını esnaflara versin söylüyor. Bu kadar talihsiz bir açıklama olamaz. Esnafımız şimdiye kadar hiç bu kadar rencide edilmemişti. Şoför esnafımız, şimdiye kadar zekatını ve fitresini mağdur vatandaşlarımıza vermiştir. Esnafımız hiçbir zaman fitre ve zekata ihtiyaç duymamıştır. Esnafımızın sorunlarına şimdiye kadar çözüm bulamamış zihniyet çözümü zekat ve fitrede mi buldu. Yazık, onurlu ve gururlu esnafımız için kullanılan bu cümleleri kınıyorum. Şunu Cümle alemin bilmesini isterim ki şoför esnafımızın filtre ve zekata ihtiyacı yoktur, esnafımızın isteği çalışmak ve helal rızkını kendi kazanmaktır”.

“KREDİYE ESNAFIN ŞARTLARI TUTMUYOR”

Saraç; “Esnaflarımız için açıklanan 30.000-75.000 pandemi kredisinin şartları nedeniyle şoför esnaflarımız kullanamıyor. Esnaf için çıkarılan krediyi esnafımız nasıl kullanamaz. Esnafımız kullanamayacaksa bu krediyi niye dillendiriliyor. Acil olarak STK’lar birlik olup bu konuda açıklama yapması lazım. Esnafımız mağdur, daha çok mağdur olmasın”

“ŞOFÖR ESNAFININ AŞILANMASINA ÖNCELİK VERİLMELİ”

Halil Saraç; “Birçok açıklamamızda şoför esnafının pandemi sürecinde en riskli gruplardan biri olduğunu söyledik. Ne kadar önlemde alsa birçok meslektaşımız virüse yakalandı ve ölüm kalım mücadelesi verdiler. Şoför esnaflarımız sürekli vatandaşlarla iç içe olmak zorunda, O yüzden her ne kadar geç kalınsa da bir an önce şoför esnaflarımızın aşılanması gerekiyor” dedi.