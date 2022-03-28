“Esnafımızın yanında durmaya devam edeceğiz”

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, esnaflarının yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler vererek bayan kuaförlerin yaşadığı gelinlikçi sorunun çözmek için mücadele ettiklerini ifade etti.

Haberin Videosu : ESNAFIMIZIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİ KADAR ESNAFIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Başkan Türkoğlu; “Seçimler sıkıntılı bir dönemdir. Bütçe olarak odayı yoruyor.2014 yılından buyana verdiğimiz sözlerin arkasında durmamazlık yapmadık ve yapmayacağız. Seçim üyelerimizin tercihidir. Demek ki esnaflarımıza biz bir şeyler vermişiz ki karşılığını aldık. Bundan sonrada durmayacağız ben ve ekibim elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar esnafımız için ne yapabiliriz esnafımızın sıkıntılarını nasıl giderebiliriz diye çalışacağız”

“ODANIN GERÇEK SAHİBİ ESNAFTIR”

Türkoğlu; “Esnaflarımız her şeyi çok iyi biliyor. Kimin odaya faydalı olacağını olmayacağını tahmin edebiliyorlar. Biz yeni aday değiliz. Bizler 3 dönemdir görevdeyiz. Her dönem aday olan arkadaşlarımıza bayağı farkımız olmuştur. Bu odadan içeri giren esnafımız, odada mevcut başkan benle ilgilenmedi oda başkanı bizim sorunumuzu çözmedi diyemez. Çünkü ben öyle bir yapıya sahip değilim. Ben mümkün olduğu kadar esnaf ziyaretlerine çıkarım. Biz odada kalıcı değiliz biz geçiciyiz. Odanın gerçek sahibi esnaflarımızdır. Ben bizlere oy veren vermeyen tüm esnaflarıma çok teşekkür ederim”

“BİZ İSTERDİK Kİ TOPLANTIYA TÜM ESNAFLARIMIZ KATILSIN”

Başkan Türkoğlu, “Gelinlik salonları sorunu tüm Türkiye’nin sorunu. Biz bu sorunu gerekli mercilere ilettik. Şuanda aldığım bilgiye göre Zabıta Müdürlüğümüz, gelinlik salonları içinde kuaför olanlara takip gönderdiler. Çünkü ruhsat ihlali güzel bir şey değildir. Esnafın ruhsatında gelinlik yazıyor. Bu işletme kuaför varsa bu bizleri çok rahatsız ediyor. Gecenler de yaptığımız toplantının nedeni buydu. Ben isterdim ki yaptığımız toplantıya tüm esnaflarımız katılsındı. Toplantı salonu komple dolmuş olsaydı. Biz projemizi hazırlamıştık. O gün esnaflarımız orada olsalardı Türkiye gündemine oturacak projelerimiz vardı. Ben ilimizdeki tüm düğün salonları ile görüştüm. Allah razı olsun hepsinden geri çevirmediler bizleri. Yönetim kurulu toplantımız olacak ondan sonrada üyelerime mesaj atacağız. Gelinlikçilerden rahatsız olan esnaflarımız odaya müracaat etsinler söyleyeceğiz. Müracaat eden esnaflarımızın isimlerini düğün salonlarına dağıtacağım. Düğün salonları sahipleri bizlere destek olacaklar. Gelin olacak bayan kardeşimiz zoraki kuaföre gitmeyecek. İsteği kuaföre gidecek. Hiç bir yerde kuaför bedava olmaz. Gelinlikçiler kuaför parasını gelinlik fiyatına ekliyor sonra kuaför benden diyor. Öyle bir şey yok. Odamıza kayıtlı 350 bayan kuaförün 250’si benim yanında dursa hiçbir gelinlikçi kuaför benden diyemez. Düğün salonu sahiplerine ben bir kez daha teşekkür ediyorum bizlere bütçe ayırdılar. Dediler bu kadar esnafımız sıkıntı ise bizde onların yanında durmaya karar verdik. Biz esnafımıza en kısa sürede mesaj atacağız. Esnaflarımız mesajımıza duyarlı olsunlar. Yapacakları tek iş odamıza gelip bilgilerini dolduracaklar. Biz isimleri tüm düğün salonlarına dağıtacağız. Düğün salonunu tutmaya gidenlere diyecekler kuaförünüz bizden ama isteğin kuaför bizden diyecekler. Zoraki kuaföre yönlendirilmeyecek” dedi.