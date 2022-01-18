‘Esnafımızın taktirine saygı duyuyoruz’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, 15 Ocak Cumartesi günü seçimde oy kullanan esnaflara teşekkür ederek başkan seçilen Hakan Albayrak’a başarılar diledi.

“SEÇİM ÇOK GÜZEL BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ”

Salih Satıcı; “15 Ocak Cumartesi günü odamız seçimleri oldu. Çoğu esnafımız seçime katılım sağladı. Seçimi rakibiz kazandı. Bizlerde 478 oy aldık.478 esnafımızın gönlüne girmişiz. Bize oy verende vermeyende de Allah razı olsun. Seçim sükûnet ortamında geçti. Hiç bir olumsuz bir olayla karşılaşmadık. Demokratik bir ortamda geçti seçimimiz. Seçimi kazanan Hakan Albayrak’a başarılar dilerim”

“BAZI ODA BAŞKANLARI ESNAFIMIZA KARABASAN GİBİ ÇÖKMÜŞ”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Ben ve ekibim hiçbir odanın seçimlerine karışmamamıza rağmen bizim seçimlerimize 6-7 oda başkanı dahil oldu. Bu seçim ahlakına uymayan bir davranıştır. Bu oda başkanları esnafımız için bir çivi çakmazken sadece kulis yaparak esnafımızın hür iradesine ipotek koydular. Bu oda başkanlarının bu dünyada ve ahirette hesaplarını vereceklerine inancım tamdır.24 saat kapalı kapılar arkasında hesap kitap yapan o başkanlar unutmasınlar zamanı geldiğinde maskeleri inecektir. Biz, onları Allah’a havale ediyoruz”

“BİZ ESNAFIMIZIN GÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Salih Satıcı; “Biz her zaman esnafımızın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.6-7 oda başkanı bizim aleyhimize çalışmasına rağmen 478 esnafımızın oyunu aldık. Biz, başkan olmasak da esnafımızın yanında olacağız. Esnafımızın sorunlarını daha gür bir sesle dile getireceğiz. Karabasanlara karşı esnaflarımızın yanında olacağız. Seçim sonuçlarımız esnafımıza hayırlı olmasını diler esnaflarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarım” dedi.