‘Esnafımızın sorunlarını çözecek ekibiz’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettikleri ifade ederek esnafların sorunlarını gür şekilde dile getireceklerini söyledi.

“SIKMADIĞIMIZ EL KALAMAYACAK”

Salih Satıcı; “Esnafımızla sürekli iç içeyiz. Nasip olur başkan olursak aynı tempoyla esnafımızla el ele kol kola birlikte olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızın yüzde 80’nı gezdik. Esnaflarımızın sorunlarını dinliyoruz. İnşallah sıkmadığımız el kalamayacak”

“ESNAFLARIMIZ SORUNLARINI BİZE İLETİYOR”

İlimiz esnafları deprem ve pandemi sürecinde olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Adayı Salih Satıcı; “Şehrimiz, ağır bir deprem yaşadı hemen akabinde pandemi sürecine girdi. Bazı esnaflarımızın aylarca işletmeleri kapalı kaldı. Bundan dolayı esnaflarımız ekonomik sıkıntıya girdi. Devletimizin bulduğu çözümler esnafımızın için yeterli olmamıştır. Devletimizin bulduğu çözümler esnafımızın yarasına çözüm olmamıştır. Esnafımızın sıkıntıları çok, sorunlarını bize iletiyorlar. Biz başkan olursak esnafımızın sorunlarını daha gür sesle dile getireceğiz. Sorunların çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Özellikle kırtasiyeci, çiçekçi, oto yıkamacı esnaflarımız, deprem ve pandemi sürecinde daha çok etkilendi. Allah nasip ederse el birliğiyle kardeşlik ruhu içerisinde sorunlarımızı masaya yatırıp çözüm noktasında elimizden fazlasını yapacağız.

“ESNAFLARIMIZIN SORUNU ÇÖZECEK GÜÇ VAR BİZDE”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Karma Esnaf Odasında 50’den fazla sektör var. Bu durum bizim için hem avantaj hem de dezavantaj durumda. Avantajlı nokta şudur, tüm esnaflarımızla iç içe olabiliyoruz. Ayrım yapmadan bütün esnaflarımızla el sıkışıyoruz. Şehrimizin bütün sorunlarını dinliyoruz. Dezavantaj ise bazı sektörlerimizde bulunan esnaflarımızın yarısı Karma Odamıza diğer yarısı diğer odalara kayıtlı. Örnek verecek olursak, çiçekçi esnaflarımızın bir kısmı bizim odamıza kayıtlı diğer kısmı bakırcılar esnaf odamıza kayıtlı durumda. Böyle sektörler çok ilimizde. Bu duruma kesin çözüm bulunması gerekiyor. Bu konunun çözümü için istişarelerimiz olacak. Bu durum bizim için dezavantajdır. Bizim için odamıza kayıtlı sektör kolu fazla bizleri mutlu ediyor. Esnafımızın sorunlarını çözme gücü bizde var”.

“DÖVİZİN YÜKSELMESİ ESNAFIMIZI ÇOK ETKİLİYOR”

Salih Satıcı; “Dövizin yükselmesi ilimizin esnaflarını olumsuz şekilde etkiliyor. Sektörler, doların yükselmesi ile kilitlendi. Esnafımız nefes alamıyor. Esnafımız zorlu süreçten geçerken bide döviz kurunun yükselmesi çıkmaz bir yola sürüklemektedir. İlimizde yeterli fabrika olmadığı için şehrimiz memur ve işçi ili olmaya gidiyor. Bu durumda çok büyük bir sıkıntıdır. İlimizde üretim yeterli düzeyde değil, turizm yok denecek kadar azdır. Dövizin yükselmesi alım gücünü çok düşürmüştür bu durum ilimizin esnaflarına yansımıştır”.

“SEÇİM GÜNÜNE KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Biz seçim çalışmalarımıza Haziran ayı itibariyle başladık. Biz seçimlerimiz Ocak ayı olacak gibi çalışıyoruz. Ekibimizle, sokak sokak, mahalle mahalle, dükkan dükkan gezmedik yer bırakmadık. Yüzde 10’luk bir kısmı gezmedik. Gezemediğimiz esnaflarımıza kısa sürede gezeceğiz. Ocak ayına bir aylık süreç kaldı. Seçim programı hazırlamışız tam anlamıyla buna uyuyoruz. Çalışmalarımız seçim gününe kadar devam edecektir”dedi.