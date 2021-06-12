‘Esnafımızın sorunlarını biliyoruz’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, açıklamalarda bulundu.

Başkan Adayı Macit; 10 yıla yakın odamızın genel sekterliğini yaptım. Kendi isteğimle odamızdaki görevinden ayrıldım. Esnafımızı çok iyi tanıyoruz esnafımızda bizi çok iyi tanıyor. Biz odamızdan yüzümüzün akıyla çalıştık ve esnafımıza bu süreçten hizmet etmekten gurur duyduk. Odamızda çalıştığım süreçte esnafımız benden bende esnafımızdan razıydıydım. Esnafımızdan Allah razı olsun. Esnafımız her zaman en güzel hizmeti hak ediyor”.

“ODAMIZIN İNTERNET SAYFASI BİLE YOK”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Odamızın şuanda bir internet sayfası bile yok. Her açıklamalarında çok büyük hizmetler yaptıklarını ifade edenler, odamıza bir internet sayfası bile kuramadılar. Biz göreve geldiğimizde odamıza ait bir internet sitesi kuracağız. Kurduğumuz internet sitesinde odamızın gelir giderini açıklayacağız”.

“SÖZ VERDİĞİMİZİ YAPAMAZSAK İSTİFA EDERİM”

Özer Macit; “Biz esnafımıza hizmet etmek için bu yola çıktık. Bizler söz verdiğimiz projeleri yapamazsak hemen istifa ederiz. Esnafımız hak ettiği hizmeti inşallah bizimle alacak. Kapılar arkasında hesaplar yapmayacağız. Esnafımıza veremeyeceğiz hesabımız olmayacak. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.