‘Esnafımızın sorunlarını biliyoruz’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal açıklamalarda bulundu.

Başkan Adayı Erkal; “Esnaflarımız sorunlarını bizlere iletiyor. Bizlerinde tespit ettiği sorunlar var. Esnaflarımızın sorunlarını 11 madde haline getirdik.

11 madde şu şekilde;

1-Uzun ve yorucu mesai

2- Uzun ve yorucu mesai rağmen düşük kazançlar

3-Halkımızın yerel ve mahalle esnafımızı “pahalıcı” görmesi

4-Halkımızın küçük esnafımızın ürünlerine güvenmemesi

5-Ulusal marketlere göre yerel esnafımızdaki çeşit azlığı

6-Esnafımızın ürün alımında yaşadığı fiyat belirsizliği ve rekabet endişesi

7-İzin ve tatil yapamamak

8-Esnafımızın kendisini yalnız hissetmesi

9-Esnafımızın iflas etme endişesi

10-Ulusal marketlerle rekabet alanında esnafımız, güçsüz ve yalnız bırakılması

11-Reklam yoksunluğu

Esnaflarımız sorunları bize anlattı, bizler de bu sorunları proje haline getirip Allah’ın izniyle bu sonları çözeceğiz”.

“DEPREM SONRASI ESNAFIMIZ ZİYARET EDİLMEDİ”

Hakan Gökhan Erkal; “Pandemiden önce bizim en büyük sıkıntımız depremdi. Deprem sonrası bir ay krediler nedeniyle yoğun geçti. Başkanın ikinci ayıda yoğun geçti odadan çıkamadı. Ben satış ve pazarlama işi yaptığım için esnafımızı ziyaret ediyorum. Bir tane esnafımızın ağzından duymadım odamız bir geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdiğini. Dükkânları yıkılan esnaflarımız var onlarla hala görüşüyorum. Esnafımızın dükkânı yıkılmış odanın bundan haberi yok”.

“KANTİNCİ ESNAFIMIZ MAĞDUR OLDU”

Başkan Adayı Erkal; “Kantinci esnaflarımızın bir yıldır işletmeleri kapalı ve çok mağdur durumdalar. Oda tarafından kantinci esnafımız mağdur edildi. Nasıl mağdur edildi. Belediyemiz tarafından kantinci esnafımıza bin TL verildi. Burada odanın gücü olsaydı. Bu rakamı artırabilirdi. Bazı belediyeler kantinci esnaflarına beş bin TL’ye kadar verdiği biliyoruz. Mevcut başkana bakıyorsun açıklama yapıyor teşekkür ediyor, bu zor günlerde bizim kantinci esnafımıza destek oldular diye, bakıyorsun 20 gün sonra başkan çıkmış bu kez de eleştiriyor bin TL yetersiz söylüyor. Ben buradan şunu söylerim oda olarak yüz tane kantincimiz var belediyemizin bütçesi bin TL’ye yetti yüz tane kantinciye odamız 500 TL’de odamız verseydi. Odamızın hiç mi parası yoktu bu esnaflara biraz destek olsundu” dedi.