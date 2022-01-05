‘Esnafımızın sesini duyan yok’

Elazığ Bakkallar ve Teker Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Son günlerde zamlardan vatandaşlar kadar esnafın mağdur olduğunu ifade ederek “ Küçük esnafın mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“ESNAFIMIZIN GELİRİ GÜN GEÇTİKÇE DÜŞÜYOR”

Başkan Adayı Özer Macit, “Son gelen zamlar esnafımızı mağdur etti. Gıda ürünlerine gelen zamlardan sonra dün gelen tekel ürünlerine zam esnafımızda şok etkisi yarattı. Vatandaşımızın alım gücü kalmadığı için esnafımızda bu durumdan etkileniyor. Ulusal marketlerle mücadele eden esnafımız şimdide zamlarla mücadele etmeye başladı. Gıda ürünlerine gelen zamlar sonrası vatandaşımız kısıtlamaya gitti. Tekel ürünlerine gelen zam sonrası vatandaşlarımız tekel ürünlerinde de kısıtlamaya gidecek. Ürün fiyatları artışlarında bazı vatandaşlarımız küçük esnafımızı suçluyor. Küçük esnafımızda zamlardan vatandaşlarımız kadar mağdur oluyor. Esnafımız gün geçtikçe kan kaybediyor ama kimse esnafımızın sesini duymuyor”

“ODAMIZ HER ZAMANKİ GİBİ SESSİZ”

Mevcut oda yönetimine eleştirilerde bulunan Elazığ Bakkallar ve Teker Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Esnafın sorunu olduğu zaman odamız mevcut yönetimi sessizliğe bürünüyor. Mevcut yönetimin tek derdi oturduğu koltuğu kaybetmemek. Esnaflarımızın sorunları umurlarında değil. O kadar zam geldi mevcut başkan çıkıp bir açıklama yapmadı. Büyük bir hizmetmiş gibi zamlı sigara fiyatlarını sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Zaten esnafımız zamlı fiyatları sigara satışı yapan firmalardan öğreniyor. Bu kadar kendini düşünen bir yönetim odamızın başına geçmemiştir. Allah nasip ederse biz yönetime gelirsek esnafımızın gür sesi olacağız”

“BAĞ-KUR PRİMLERİ ARTIRILMAMASI GEREKİYOR”

Özer Macit; “Asgari ücrete gelen zam sonrası BAĞ-KUR primleri 1.500 TL’yi geçti. Esnafımız zaten primlerini ödeyemiyordu. Bu gelen zamla çoğu esnafımız primlerini ödeyemez. Zor günler geçiren esnafımız primlerini ödeyemezse esnafımız için kara günler başlar.Devletimiz bu yıl kesinlikle primlerde zam yapmaması lazımdı. Ama esnafımız her zaman ki gibi unutuldu. Ekonomimizin bacasız sanayisine sahip çıkılması gerekiyor” dedi.