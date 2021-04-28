‘Esnafımızın maliyetlerini kim karşılayacak?’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek tam kapanma esnafı mağdur edeceği söyleyerek devletimiz tarafından esnafa mutlaka destek verilmesi lazım” dedi.

“ESNAFIMIZIN GİDERİ AYNI AMA GELİRİ YOK”

Başkan Özdoğan; “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama ile ülkemiz 17 gün tam kapanmaya gidecek. Tabi ki önceliğimiz insan sağlığı ama bir yıldan fazladır esnaflarımız iş yapamıyor. Devletimiz tarafından destek verildi ama bu destek esnafımız için çok az, Ramazan Bayramı yaklaşmasıyla esnafımız iş yapması beklerken kapanması esnafımızda şok etkisi yaratmıştır. Esnafımızın aylık gideri 10 bin TL civarındadır. Ama esnafımız geliri olmadan nasıl bu gideri karşılayacak. Esnafımızın BAĞKUR primleri, dükkan kirası, işçi maaşları ve bunun gibi giderlerinde azalma yok”

“KREDİLER NEDEN ERTELENMİYOR?”

Devletimiz tarafından esnafımıza acil destek vermesi gerektiğini ifade eden Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan; İlimizde yaşanan deprem sonrası verilen kredilerin ödemeleri devam ediyor. Esnafımız bu kredilerin geri ödemelerini ödeyemiyor. Biz ve STK başkanlarımız bu kredilerin en az bir yıl faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini defalarca söyledik ama kimse bu konuda adım atmadı. Ülkemizin bacasız sanayisi olan esnaflarımız bu gidişle yok olup gidecek. Esnaflarımızın çoğu BAĞKUR primlerini ödeyemiyor. Devletimiz pandemi sürecinde etkilenen esnaftan kesinlikle BAĞKUR primleri almamalıdır. Esnafımız kısıtlamalarda en mağdur olan kesimdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar maaşlarını alıyor. Onlar için kısıtlama önemli değil ama esnafımız işletmesini açmasa geliri yok. Bayram yaklaştı ama esnafımız kara kara düşünüyor. Devletimiz esnafımıza çok büyük destekler vermesi lazım yoksa esnafımız kesinlikle toparlayamaz” dedi.